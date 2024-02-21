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Распределение фосфора в галактике: вызовы для традиционных теорий

Впервые на окраине Млечного Пути обнаружен фосфор

3:09
Наука

Фосфор играет значительную роль как в формировании планет, так и в биологических процессах, однако его распространение в нашей галактике не так просто. До недавнего времени все обнаруженные случаи концентрировались внутри Млечного Пути или его близлежащих районах, включая окрестности Солнца.

Впервые на окраине Млечного Пути обнаружен фосфор
Фото: openverse by NASA Hubble is licensed under CC BY

Однако сейчас астрономы сообщают о нахождении фосфорсодержащих молекул в плотном газовом облаке, почти в 74 000 световых годах от центра галактики. Это открытие опубликовано в журнале Nature.

Расстояние до этого облака, обладающего обильным содержанием оксида и мононитрида фосфора, почти в три раза превышает расстояние до Земли. Такие же количества фосфора присутствуют в Солнечной системе, в ее окрестностях и во внутренних областях галактики.

Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о происхождении фосфора. Считалось, что элементы, начиная от железа, создаются в массивных звездах и распространяются по мере их старения или в результате взрывов сверхновых.

Процесс образования фосфора, предполагалось, происходит в результате захвата нейтронов атомами кремния в ядрах массивных звезд, что приводит к превращению кремния в фосфор. Этот процесс является лишь одним из многих примеров звездного ядерного синтеза.

Впоследствии массивные звезды взрываются в сверхновых, разнося эти элементы по всей галактике. Это может объяснить наличие фосфора в изобилии во внутренних областях галактики, где также часто происходят сверхновые. Но как фосфор мог попасть в менее населенные районы Млечного Пути?

Одна из возможных причин — это то, что материал из внутренних областей галактики вырывается наружу и распространяется в виде фонтанов. Этот материал нагревается и выбрасывается за пределы диска галактики сверхновыми, а затем падает обратно, остывая на протяжении тысячелетий. Однако облака, созданные остывающим газом, не обнаружены на краю галактики.

Другая возможность — это то, что фосфор мог быть заимствован у других галактик-компаньонов, таких как Магеллановы Облака. Но поскольку они беднее тяжелыми элементами, чем Млечный Путь, это объяснение не подходит.

Поэтому исследователи предположили, что фосфор может образовываться в других, менее массивных звездах, которые также постепенно высвобождают элементы, не превращаясь в сверхновые.

Источником фосфора во Внешней Галактике могут быть альтернативные процессы звездного ядерного синтеза, такие как деятельность невзрывоопасных массивных звезд или тепловых пульсирующих асимптотических гигантов. Несовершенство моделей галактической химической эволюции подталкивает нас к предположению, что возможны различные источники этого элемента.

Дальнейший анализ химического состава на краях нашей и других галактик может помочь лучше понять происхождение и распределение элементов во Вселенной. Если строительные блоки планет и жизни обнаружатся в разных уголках галактики, это может указывать на то, что потенциально существует множество подобных миров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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