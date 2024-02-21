Вильфанд признал потепление революционным: впервые можно ощутить изменения климата за одну жизнь

Вильфанд: январская температура в Москве выросла на 3,2 градуса за 30 лет

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

За три десятилетия январская температура в Москве выросла на 3,2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Фото: ВК Госгидромет

В мире январь-2024, а до этого — весь 2023 год стали рекордно тёплыми. При этом в Москве минувший месяц был холоднее нормы на 3,9 градуса.

"Среднюю глобальную температуру не нужно ассоциировать с тем местом, где живёт конкретный человек", — предупредил синоптик.

В целом климатические изменения сильно ускорились.

"Это редчайший случай, уникальный случай в истории, когда на протяжении жизни одного человека можно ощутить динамику климата. Обычно эта динамика не революционная, а эволюционная — очень медленно, поступенно повышалась или понижалась температура, но это было всё в доиндустриальный период", — объяснил Вильфанд.

Ранее он прямо называл эту зиму ненормальной. В то же время, по словам учёного, не стоит ждать аномального тепла от наступающего марта — он напомнил Pravda.Ru, что это всё ещё зимний месяц.