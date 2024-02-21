Инновации в сфере персональных мобильных устройств продолжают разрабатываться

В Германии изобрели смартфон, который будет работать без приложений

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкая IT-компания Deutsche Telecom разработала смартфон, работающий на нейросети и не использующий приложений. Процессор для устройства разработала компания Qualcomm.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Управление смартфоном будет осуществляться привычным способом, но использовать он будет "облачные технологии" и широкий спектр встроенных команд. Интерфейс устройства и основы его использования будут показаны на выставке мобильных технологий Mobile Word Congress 2024. Однако едва ли Германия будет выпускать подобные устройства, поскольку в связи с дороговизной энергии и высокой оплатой труда эти устройства будут неконкурентоспособны. Кроме того, неясно, как будет работать этот девайс без подключения к интернету.

Это уже не первая анонсированная новинка в сфере мобильных технологий. Месяцем ранее стало известно о появлении нового устройства, совмещающего функционал смартфона и домашнего медиацентра-Rabbit r1.

Rabbit r1 - это миниатюрный и легкий одноплатный компьютер, работающий на процессоре Rockchip RK3326 и оснащенный 2 ГБ оперативной памяти. Устройство поставляется с операционной системой Android 7.1 и поддерживает работу с WiFi, Bluetooth, USB OTG и другими функциями. R1 предназначен для использования в качестве медиацентра, домашнего кинотеатра, игровой консоли или компьютера для выполнения базовых задач, таких как веб-серфинг, просмотр видео и запуск простых приложений.