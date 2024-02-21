Не позвольте микробам захватить ваше тело: названы места, которые мы часто зря забываем тщательно мыть

Исследование, проведëнное учеными из Университета Джорджа Вашингтона, обнаружило значительные различия в составе микробиома кожи на разных участках тела.
По результатам исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Microbiology, места за ушами, между пальцами ног и внутри пупка, где мы обычно промываемся менее тщательно, содержат большее количество патогенных микроорганизмов, способных вызвать кожные заболевания.
Ученые собрали образцы мазков с влажных, жирных и сухих участков кожи 129 студентов для анализа. Результаты показали, что на более тщательно мытых участках, таких как икры и предплечья, наблюдается более разнообразное и здоровое сообщество микроорганизмов, в то время как в "укромных уголках" тела преобладают более вредные виды микробов.
Эти выводы подтверждают важность гигиенических привычек для поддержания здоровья кожи. Ученые отмечают, что привычки мытья могут оказывать влияние на состав микробиома кожи и, следовательно, на еë общее состояние и возможность развития кожных заболеваний, таких как экзема и акне.
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