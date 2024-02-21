Хорошие дороги будут на Луне: эта технология позволит будущим колонизаторам осваивать спутник без лишних проблем

Инженеры из Германии и Австрии разработали метод строительства дорог на Луне

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа инженеров и материаловедов из Германии и Австрии разработала инновационный метод строительства дорог на Луне, предполагая выполнение всего процесса на месте, используя ресурсы спутника.

Фото: "Luna del 25" by emiliokuffer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одной из ключевых проблем, возникающих при освоении Луны, является её поверхностная пыль, которая может затруднить передвижение космонавтов и нормальную работу оборудования. Для решения этой проблемы в рамках проекта PAVER Европейского космического агентства предложена инновационная стратегия, основанная на "мощении" лунной поверхности. Это достигается путем плавления верхнего слоя грунта — реголита.

Исследование было проведено с использованием мощного CO2-лазера, способного создавать плотный и прочный материал из лунного грунта или его имитатора. Результаты показали, что данная технология позволяет создавать образцы, которые могут соединяться, образуя твердую основу для дорог и площадок на Луне, сообщает Scientific Reports.

Ученые определили оптимальные параметры лазерного воздействия, такие как диаметр луча и его мощность, чтобы достичь нужной плотности создаваемого материала. Это позволяет убедиться в жизнеспособности данной технологии для использования на Луне.

Эта простая и устойчивая технология может сыграть значительную роль в обеспечении выживания и работы на Луне, не требуя сложного оборудования, а только установки солнечного концентратора.