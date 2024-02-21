Хорошие дороги будут на Луне: эта технология позволит будущим колонизаторам осваивать спутник без лишних проблем

Группа инженеров и материаловедов из Германии и Австрии разработала инновационный метод строительства дорог на Луне, предполагая выполнение всего процесса на месте, используя ресурсы спутника.
Одной из ключевых проблем, возникающих при освоении Луны, является её поверхностная пыль, которая может затруднить передвижение космонавтов и нормальную работу оборудования. Для решения этой проблемы в рамках проекта PAVER Европейского космического агентства предложена инновационная стратегия, основанная на "мощении" лунной поверхности. Это достигается путем плавления верхнего слоя грунта — реголита.
Исследование было проведено с использованием мощного CO2-лазера, способного создавать плотный и прочный материал из лунного грунта или его имитатора. Результаты показали, что данная технология позволяет создавать образцы, которые могут соединяться, образуя твердую основу для дорог и площадок на Луне, сообщает Scientific Reports.
Ученые определили оптимальные параметры лазерного воздействия, такие как диаметр луча и его мощность, чтобы достичь нужной плотности создаваемого материала. Это позволяет убедиться в жизнеспособности данной технологии для использования на Луне.
Эта простая и устойчивая технология может сыграть значительную роль в обеспечении выживания и работы на Луне, не требуя сложного оборудования, а только установки солнечного концентратора.
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