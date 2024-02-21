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Откладывают яйца в органах и пьют кровь других насекомых: в Перу обнаружены омерзительные осы-паразиты

Ученые США обнаружили новый вид ос-паразитов Capitojoppa amazonica в Перу

1:36
Наука

Ученые из Университета штата Юта (США) провели экспедицию в тропические леса Амазонии и обнаружили ранее неизвестный вид хищных ос-паразитов в Национальном парке Айапауайо-Мишана в Перу.

Ученые США обнаружили новый вид ос-паразитов Capitojoppa amazonica в Перу
Фото: Openverse by Kari Kaunisto, Unité de la biodiversité de l’Université de Turku is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот новый вид, названный Capitojoppa amazonica, представляет собой удивительный пример адаптации к жизни в дикой природе. Взрослые самки Capitojoppa amazonica имеют необычные физические особенности, включая тела длиной до 1,7 сантиметра, огромные головы странной формы и длинные яйцеклады.

Осы этого вида используют свой яйцеклад для атаки и поражения своих жертв, которые включают гусениц, жуков и пауков. Яйцеклад проникает в тело жертвы, где самка откладывает единственное яйцо. После этого личинка, вылупившаяся из яйца, начинает питаться внутренностями своего "хозяина", пока не достигнет взрослого состояния, сообщает ZooKeys.

Однако, помимо использования живых жертв, Capitojoppa amazonica также может питаться кровью своих жертв. После проникновения яйцеклада в тело, оса высасывает гемолимфу, жидкость, аналогичную крови, из раны, чтобы использовать ее в качестве питательного источника. Иногда осы могут убивать жертву и высасывать ее кровь, не откладывая яйцо, чтобы получить необходимые питательные вещества для созревания своего потомства.

Это открытие представляет большой интерес для научного сообщества, поскольку демонстрирует удивительные стратегии выживания и размножения в мире насекомых, а также подчеркивает важность сохранения тропических лесов и их биоразнообразия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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