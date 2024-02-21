Чёрная дыра в созвездии Живописца каждый день "съедает" по Солнцу, поэтому светит ярче всех звёзд

Чёрная дыра в созвездии Живописца оказалась тяжелее Солнца в 17 миллиардов раз

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизики нашли в созвездии Живописца чёрную дыру, оказавшуюся рекордной сразу по нескольким параметрам. Об открытии сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории.

Фото: ESA

Учёные давно наблюдали за квазаром J0529 4351, но думали, что это одна из звёзд Млечного пути, потому что он не излучает в радиодиапазоне, зато ярко светит в оптическом. Оказалось, это сверхмассивная чёрная дыра в ядре древней и далёкой от нас галактики, образовавшейся в эпоху юности Вселенной — в первые 2 миллиарда лет после Большого Взрыва.

"Мы обнаружили самую быстро растущую чёрную дыру в известной нам Вселенной. Она тяжелее нашего светила примерно в 17 миллиардов раз, и каждый день она поглощает чуть больше материи, чем содержится в Солнце. Это делает её самым ярким объектом в мироздании", — впечатлён доцент Национального университета Австралии Кристиан Вольф.

В ближайшее время телескоп VLT в чилийской высокогорной обсерватории Параналь, через который наблюдают J0529 4351, оснастят прибором GRAVITY+. Это позволит уточнить массу объекта и измерить скорость его вращения.