Первый пациент с имплантом компании Neuralink смог мысленно управлять компьютерной мышью

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли, сообщает Reuters. В настоящее время, по его словам, Neuralink тестирует "мысленные нажатия" на кнопку мыши.
Напомним, что Neuralink занимается разработкой нейроинтерфейса для управления техникой при помощи мозга, заявляя как цель не только создание высокотехнологичных протезов для инвалидов, но и улучшение способностей человека. В чипе находится тысяча электродов, считывающих информацию из мозга, включая активность нейронов, связанных с моторикой.
Новое устройство Neuralink называется Telepathy. Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
В феврале 2021 года Маск сообщил об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны. Впоследствии компания получила разрешение на проведение первого клинического исследования на человеке от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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