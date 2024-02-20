Первый пациент с имплантом компании Neuralink смог мысленно управлять компьютерной мышью

Маск: пациент с имплантом Neuralink управляет компьютерной мышью силой мысли

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли, сообщает Reuters. В настоящее время, по его словам, Neuralink тестирует "мысленные нажатия" на кнопку мыши.

Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что Neuralink занимается разработкой нейроинтерфейса для управления техникой при помощи мозга, заявляя как цель не только создание высокотехнологичных протезов для инвалидов, но и улучшение способностей человека. В чипе находится тысяча электродов, считывающих информацию из мозга, включая активность нейронов, связанных с моторикой.

Новое устройство Neuralink называется Telepathy. Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

В феврале 2021 года Маск сообщил об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны. Впоследствии компания получила разрешение на проведение первого клинического исследования на человеке от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).