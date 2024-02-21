Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом": четыре главные ошибки
Danone продаёт свой бизнес в России
В Херсонской области действовала шпионская организация Великобритании
Fox News: в 2014-м Байден требовал заставить Россию "заплатить кровью" за Крым
В Нью-Йорке полиция обнаружила на путях метро человеческую ногу
Сырники в микроволновке: с её помощью приготовить любимое блюдо можно проще и быстрее
The Sun: министр обороны Великобритании чуть не погиб из-за осечки ракеты
Руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в краже активов
Диетологи заявили, что кето-диета несет за собой неоспоримые минусы
Такого не было никогда: на лягушке вырос гриб! Поймать её не удалось

В Индии нашли лягушку с грибом на боку

1:08
Наука

Индийские учёные нашли в джунглях лягушку с грибом, растущим из её бока. О своём открытии они рассказали в специализированном научном журнале Reptiles and amphibians.

В Индии нашли лягушку с грибом на боку
Фото: WWF-India by Lohit Y.T.

Грибковые инфекции земноводных довольно распространены в Индии. Хитридиомикозу — так называется эта болезнь — подвержено более 700 видов амфибий по всему миру.

Но лягушка, найденная в предгорьях хребта Кудремух, расположенного в районе Чикмагалуру в штате Карнатака, — особенный случай. На ней вырос шляпочный гриб рода мицена, обычно встречающийся на гниющей древесине.

"Насколько нам известно, никогда не было зарегистрировано грибов, прорастающих из бока живой лягушки", — удивлены учёные.

Они даже не сразу поняли, что это гриб.

"У одной особи, сидевшей на ветке, на левом боку был зафиксирован заметный нарост. При ближайшем рассмотрении отчётливо обнаружился прорастающий сбоку гриб", — поделились исследователи.

Им не удалось поймать лягушку. Судя по активности резво ускакавшей амфибии, "симбиоз" с грибом ей нисколько не вредит.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Последние материалы
В Индии нашли лягушку с грибом на боку
Медведчук: восстановить экономику Украины можно в сотрудничестве с Россией
Названы две самые опасные при авариях марки авто
"Пришлось вызвать на себя удар": Боец с позывным Тор рассказал про обманный маневр в Авдеевке
Сделайте красивой кожу с помощью молока: три простых рецепта для естественного ухода
Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России
Упражнения с отягощением для новичков
СК РФ завёл дело из-за смерти инвалида, которого отказался везти таксист
Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников