Такого не было никогда: на лягушке вырос гриб! Поймать её не удалось

В Индии нашли лягушку с грибом на боку

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Индийские учёные нашли в джунглях лягушку с грибом, растущим из её бока. О своём открытии они рассказали в специализированном научном журнале Reptiles and amphibians.

Фото: WWF-India by Lohit Y.T.

Грибковые инфекции земноводных довольно распространены в Индии. Хитридиомикозу — так называется эта болезнь — подвержено более 700 видов амфибий по всему миру.

Но лягушка, найденная в предгорьях хребта Кудремух, расположенного в районе Чикмагалуру в штате Карнатака, — особенный случай. На ней вырос шляпочный гриб рода мицена, обычно встречающийся на гниющей древесине.

"Насколько нам известно, никогда не было зарегистрировано грибов, прорастающих из бока живой лягушки", — удивлены учёные.

Они даже не сразу поняли, что это гриб.

"У одной особи, сидевшей на ветке, на левом боку был зафиксирован заметный нарост. При ближайшем рассмотрении отчётливо обнаружился прорастающий сбоку гриб", — поделились исследователи.

Им не удалось поймать лягушку. Судя по активности резво ускакавшей амфибии, "симбиоз" с грибом ей нисколько не вредит.