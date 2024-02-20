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На подходе первый в мире смартфон с искусственным интеллектом — в нём не будет приложений

В Германии анонсирован первый ИИ-смартфон без приложений

1:04
Наука

Deutsche Telekom, основной акционер T-Mobile, анонсировала смартфон на базе облачного искусственного интеллекта. Устройство под названием T Phone будет представлено на выставке Mobile World Congress 2024 в конце февраля.

В Германии анонсирован первый ИИ-смартфон без приложений
Фото: PxHere is licensed under CC0

Гаджет будет начисто лишён приложений. За ненадобностью — все задачи, особенно в части обработки фото и видео, можно решить при помощи ИИ-интерфейса с использованием облачных технологий. Управление — жестами и голосом.

Разработчики устройства преследовали цель создать цифрового помощника, который упростит жизнь и поможет удовлетворить потребности, объяснил директор по продуктам и цифровым технологиям Deutsche Telekom Джон Абрахамсон.

Похоже, им это удалось, пишет Android Central в статье о новинке под заголовком: "Этот концептуальный телефон отказывается от всех приложений и использует искусственный интеллект, чтобы читать ваши мысли".

Смартфон без приложений спасёт вас от связанной с ними головной боли, но может превратиться в вашу навязчивую идею, пророчит издание.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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