На подходе первый в мире смартфон с искусственным интеллектом — в нём не будет приложений

Deutsche Telekom, основной акционер T-Mobile, анонсировала смартфон на базе облачного искусственного интеллекта. Устройство под названием T Phone будет представлено на выставке Mobile World Congress 2024 в конце февраля.
Гаджет будет начисто лишён приложений. За ненадобностью — все задачи, особенно в части обработки фото и видео, можно решить при помощи ИИ-интерфейса с использованием облачных технологий. Управление — жестами и голосом.
Разработчики устройства преследовали цель создать цифрового помощника, который упростит жизнь и поможет удовлетворить потребности, объяснил директор по продуктам и цифровым технологиям Deutsche Telekom Джон Абрахамсон.
Похоже, им это удалось, пишет Android Central в статье о новинке под заголовком: "Этот концептуальный телефон отказывается от всех приложений и использует искусственный интеллект, чтобы читать ваши мысли".
Смартфон без приложений спасёт вас от связанной с ними головной боли, но может превратиться в вашу навязчивую идею, пророчит издание.
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