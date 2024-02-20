Как устроена система спасения космонавтов, срабатывающая на старте ракеты при её аварии

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На Байконур привезли систему аварийного спасения космонавтов

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Наука

Самолёт Ил-76 Роскосмоса привёз на Байконур двигательную установку системы аварийного спасения (САС) космонавтов, передаёт телеграм-канал госкорпорации в понедельник.

На Байконур привезли систему аварийного спасения космонавтов
Фото: TG Роскосмоса

На космодроме в разгаре подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-25", намеченному на 21 марта.

В Роскосмосе раскрыли устройство САС и подробности её работы. Она включена на протяжении всего участка выведения ракеты-носителя на орбиту.

Если полёт проходит нормально, на второй минуте после старта двигатель системы сбрасывается (но автоматика продолжает работать до достижения целевой высоты).

При возникновении нештатной ситуации установка за мгновение "выдёргивает" спускаемый аппарат с экипажем, эвакуирует его от места аварии, и он на парашюте опускается на Землю.

Система аварийного спасения
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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