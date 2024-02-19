Не начинайте реализацию планов с понедельника: психолог назвал действенный способ решать задачи

Психолог Петр Зосимов призвал не откладывать решение задач для их эффективного выполнения

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Психолог Петр Зосимов предлагает альтернативный подход к достижению жизненных целей, отличающийся от распространенного убеждения о необходимости начинать изменения с понедельника.

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Он утверждает, что планирование начала новых начинаний именно на определенный день, будь то понедельник или любой другой, ставит человека в рамки времени и часто приводит к стрессу и неудачам.

Подход Зосимова предлагает начинать действовать без промедления. Он считает, что откладывание реализации целей на будущее создает лишние барьеры и ограничения, тогда как активное начало приводит к более быстрым и эффективным результатам. Разбивая крупные задачи на более мелкие и устанавливая системность в своих действиях, люди могут добиваться поставленных целей более успешно и без излишнего стресса.

Зосимов подчеркивает важность установления реалистичных целей, которые можно легко достигать, и даже превышать, чтобы сохранять постоянное чувство удовлетворения и мотивации. Он заявляет, что маленькие шаги, сделанные ежедневно в направлении поставленной цели, сделают процесс достижения желаемого более устойчивым и приблизят к успеху в кратчайшие сроки, сообщает nashgorod.ru.

Подводя итог, Зосимов утверждает, что ключевым моментом в достижении мечты является преодоление самого сложного этапа — начала. После этого, при активном и последовательном подходе, системность в действиях становится более естественной, а привычный понедельник уже не становится препятствием на пути к успеху, а просто обычным днем, когда можно продолжать двигаться вперед к своим целям.