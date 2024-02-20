Климатический апокалипсис: как Пангея Ультима изменит условия жизни на планете

Эксперты рассчитали срок вымирания человечества

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предсказывают, что человечество бессильно остановить глобальное потепление климата. Проанализировав долгосрочные последствия этих изменений на планете, они пришли к выводу, что все пять континентов Земли в конечном итоге объединятся в единый суперконтинент, получивший название "Пангея Ультима".

Фото: openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Согласно данным журнала Nature Geoscience, на этом новом суперконтиненте будут царить крайне высокие температуры атмосферного воздуха, колеблющиеся от +40 до +50 °C, а в некоторых случаях дневные максимумы могут достигать +70 °C.

Кроме того, высокая влажность и увеличение уровня диоксида углерода в атмосфере усложнят условия для жизни, делая большую часть земли непригодной для обитания. Этот процесс пройдет в течение 250 миллионов лет.

В таких экстремальных условиях большинство млекопитающих, включая человека, скорее всего не выживут. Голод, жажда и постоянное перегревание организма будут разрушительными для их адаптационных способностей.

Когда Пангея Ультима окончательно сформируется, лишь 8-16% суши на Земле могут оставаться пригодными для обитания высших животных и человека.

Кроме того, существует еще одна актуальная проблема, с которой человечество сталкивается уже сегодня. Продукты с высоким содержанием сахара оказывают серьезный вред организму. Даже физическая активность не сможет полностью компенсировать негативные последствия от такого неправильного питания.