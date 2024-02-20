От науки к метафизике: развитие сознания и взгляды на жизнь после смерти

Ученые предложили теорию о том, что происходит с человеческой душой после смерти

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Веками наука и религия дискутировали о вероятности бессмертия души. Однако с прогрессом физики, раскрывающей новые особенности материи, эта идея стала казаться менее фантастичной.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Примером может служить работа выдающегося ученого Вернадского, который серьезно обсуждал существование ноосферы — своеобразного космического хранилища мыслей и достижений человечества.

Сегодня многие ученые также размышляют над тем, что сознание и чувства человека, возможно, не просто исчезают после смерти. Ведь существуют физические законы сохранения материи и энергии, которые говорят о том, что ничто не исчезает, а лишь преобразуется. Хотя сущность души и мыслей остается загадкой, наличие этих мыслей делает их реальными. Однако, что происходит с ними после смерти тела — вопрос без ответа.

Доктор Стюарт Хамерофф из Университета Аризоны считает, что понимание сознания человека требует введения квантовых принципов. Совместно с математиком Роджером Пенроузом он разработал теорию "организованной объективной редукции", согласно которой ум создает свою собственную реальность после смерти.

Британский ученый Сэм Парниа, выступая на канале National Geographic, выдвинул версию о существовании человеческого сознания после смерти. Он подкрепил свои рассуждения конкретными примерами людей, переживших клиническую смерть, которые описывали подобные ощущения и встречи с умершими.

Первым громко заявил о подобных явлениях американский психолог и врач Рэймонд Моуди, собравший свидетельства людей, переживших клиническую смерть, в своей книге "Жизнь после жизни", ставшей бестселлером еще в 1975 году.

Не все, кто пережил этот опыт, проходят через все стадии, но многие описывают общие сценарии, не зависящие от возраста, культуры или вероисповедания. Интересно, что даже слепые люди могут пережить аналогичные визуальные впечатления.

Голландский кардиолог Пим Ван Ломмел провел крупномасштабное научное исследование околосмертного опыта, подтверждая, что это не галлюцинации. Его теория предполагает, что мозг является лишь "терминалом доступа" к сознанию, которое, по его мнению, не ограничивается физическим телом.

Важно отметить, что по мнению многих, переживших этот опыт, после него их отношение к жизни кардинально меняется в положительную сторону.