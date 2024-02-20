Сужение области поиска: исследование возможного местоположения Девятой Планеты

Обозначено еще одно место, где может скрываться неуловимая Девятая планета

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, недавно опубликованное в The Astronomical Journal, продолжает поиск гипотетической Девятой Планеты, известной также как Планета X, которая, вероятно, находится во внешних областях Солнечной системы, далеко за орбитой планеты Плутон.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Цель данного исследования заключалась в уточнении возможного местоположения Девятой Планеты, что потенциально способствует лучшему пониманию структуры и эволюции нашей Солнечной системы.

Профессор Майк Браун из Калифорнийского технологического института, ведущий автор исследования, отметил: "Мы продолжаем систематически сканировать все области неба, где, по нашим расчетам, могла бы находиться Девятая Планета. Использование данных Pan-STARRS позволило нам охватить наибольший регион на сегодняшний день".

Pan-STARRS, или панорамный обзорный телескоп и система быстрого реагирования, представляет собой совместную систему астрономических наблюдений, расположенную в обсерватории Халеакала и финансируемую ВВС США.

Ученые использовали данные Data Release 2 (DR2) для уточнения возможного местоположения Девятой Планеты на основе предыдущих исследований.

Исследование позволило сузить область поиска Девятой Планеты, исключив приблизительно 78% предполагаемых местонахождений.

Кроме того, исследователи предоставили новые оценки для большой полуоси и массы Девятой Планеты, составляющие соответственно 500 а.е. и 6,6 масс Земли.

Важным результатом исследования является не столько обнаружение Девятой Планеты, сколько значительное сужение области ее предполагаемого местонахождения. В настоящее время исследованы примерно 80% регионов, где, по мнению ученых, может находиться данная планета.

Что касается последующих исследований, доктор Браун отметил: "Я считаю, что LSST представляет собой наиболее перспективное исследование для обнаружения Девятой Планеты. Когда он начнет работу через год или два, это значительно расширит область поиска, и если Девятая Планета существует, мы сможем ее обнаружить".

LSST, или Наследие исследования пространства и времени, это астрономическое исследование, запланированное на 10 лет, которое будет проводиться в обсерватории Веры К. Рубин в Чили.