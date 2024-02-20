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Сужение области поиска: исследование возможного местоположения Девятой Планеты

Обозначено еще одно место, где может скрываться неуловимая Девятая планета

2:17
Наука

Исследование, недавно опубликованное в The Astronomical Journal, продолжает поиск гипотетической Девятой Планеты, известной также как Планета X, которая, вероятно, находится во внешних областях Солнечной системы, далеко за орбитой планеты Плутон.

Обозначено еще одно место, где может скрываться неуловимая Девятая планета
Фото: NASA is licensed under Public domain

Цель данного исследования заключалась в уточнении возможного местоположения Девятой Планеты, что потенциально способствует лучшему пониманию структуры и эволюции нашей Солнечной системы.

Профессор Майк Браун из Калифорнийского технологического института, ведущий автор исследования, отметил: "Мы продолжаем систематически сканировать все области неба, где, по нашим расчетам, могла бы находиться Девятая Планета. Использование данных Pan-STARRS позволило нам охватить наибольший регион на сегодняшний день".

Pan-STARRS, или панорамный обзорный телескоп и система быстрого реагирования, представляет собой совместную систему астрономических наблюдений, расположенную в обсерватории Халеакала и финансируемую ВВС США.

Ученые использовали данные Data Release 2 (DR2) для уточнения возможного местоположения Девятой Планеты на основе предыдущих исследований.

Исследование позволило сузить область поиска Девятой Планеты, исключив приблизительно 78% предполагаемых местонахождений.

Кроме того, исследователи предоставили новые оценки для большой полуоси и массы Девятой Планеты, составляющие соответственно 500 а.е. и 6,6 масс Земли.

Важным результатом исследования является не столько обнаружение Девятой Планеты, сколько значительное сужение области ее предполагаемого местонахождения. В настоящее время исследованы примерно 80% регионов, где, по мнению ученых, может находиться данная планета.

Что касается последующих исследований, доктор Браун отметил: "Я считаю, что LSST представляет собой наиболее перспективное исследование для обнаружения Девятой Планеты. Когда он начнет работу через год или два, это значительно расширит область поиска, и если Девятая Планета существует, мы сможем ее обнаружить".

LSST, или Наследие исследования пространства и времени, это астрономическое исследование, запланированное на 10 лет, которое будет проводиться в обсерватории Веры К. Рубин в Чили.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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