Сигма-восьмерка: разгадка загадки темной материи

Наша Вселенная уже не такая громоздкая, как раньше, и это реальная проблема

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Существует значительная проблема, связанная с темной материей в нашей Вселенной, которая оказывается более серьезной, чем предполагалось ранее. Последние наблюдения за более поздней эпохой развития Вселенной показывают, что распределение этого загадочного вещества отличается от распределения, наблюдаемого сразу после Большого взрыва.

Фото: Openverse by Jared Smith is licensed under CC BY-SA 2.0

В настоящее время оно представляется менее плотным, чем ранее — это небольшое изменение, но достаточное, чтобы подозревать, что у нас есть пробел в наших знаниях и, возможно, мы допустили фундаментальную ошибку в стандартной космологической модели.

Это недавнее открытие представляет собой одно из самых полных измерений в серии исследований, которые проливают свет на проблему, известную как сигма-восьмёрка (S8 tension), описанную подробно в пяти отдельных статьях в журнале Physical Review D. Однако пока нет конкретного решения.

"Мы все еще подходим к этому с осторожностью," — говорит астрофизик Майкл Штраусс из Принстонского университета. "Мы не утверждаем, что нашли причину, почему современная космология ошибается. Статистически, есть только одна из двадцати вероятностей того, что это произошло случайно, что звучит убедительно, но еще не является окончательным. Астрономическое сообщество пришло к общему выводу после многочисленных экспериментов, и мы продолжаем проводить эти измерения, чтобы определить, является ли это реальным."

Несоответствие может быть обнаружено путем анализа различных наборов данных о свете из отдаленных уголков Вселенной, которые раскрывают распределение темной материи. Одним из таких источников является космический микроволновый фон (CMB) — это тусклое излучение микроволнового света, пронизывающее всю Вселенную, остаточное излучение первоначального излучения, прошедшего через пространство несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва.

Другим источником являются данные, собранные за шесть лет с использованием инструмента Hyper Suprime-Cam (HSC) на телескопе Субару на Гавайях. Исследователи использовали HSC для проведения исследования слабого гравитационного линзирования.

Темная материя не может быть видима напрямую, и мы даже не знаем ее природу. Однако ее гравитационное воздействие на Вселенную, искривляя пространство-время и изменяя характеристики света, проходящего через нее, означает, что мы можем обнаружить ее существование.

Астрономы могут изучать и анализировать эти искажения, чтобы составить карту распределения темной материи с высокой точностью.

"Это искажение — очень слабый эффект; форма отдельной галактики искажается на незначительную величину," — говорит астрофизик Рухи Далал из Принстонского университета, возглавлявший одну из работ. "Однако, когда мы собираем данные о 25 миллионах галактик, мы можем измерить искажение с высокой точностью."

HSC наблюдал небесное пространство в общей сложности 330 ночей в течение шести лет, и различные группы исследователей анализировали данные по-разному. Они получили значения S8 (плотности темной материи) между 0,763 и 0,776 — аналогичные значениям, полученным в других исследованиях слабого линзирования.

Значение S8, определенное с использованием космического микроволнового фона, значительно выше: 0,832. Это противоречит нашему пониманию эволюции Вселенной; стандартная космологическая модель предполагает, что распределение материи начинается относительно равномерно и затем становится более плотным по мере группирования материи в галактики и космические структуры.

Результаты исследований слабого линзирования маловероятно связаны с ошибками: различные инструменты и методы анализа многократно давали согласующиеся результаты.

Авторы приложили серьезные усилия, чтобы исключить предвзятость и защитить результаты исследования от внутренних ошибок.

"Я работал над этим анализом в течение года и так и не смог увидеть полученные значения," — говорит Далал.

Однако существуют и другие космологические несоответствия, в частности, напряжение Хаббла, которое представляет собой неразрешенное различие в измерениях ускоренного расширения Вселенной.

Что это значит? Возможно, наши космологические модели содержат ошибки. Возможно, наши представления о темной материи неполны. Возможно, мы делаем что-то неправильно при измерениях.

Возможно, решив одно противоречие, мы найдем решение и для остальных. Или не найдем. Но одно ясно: существует фундаментальный недостаток в наших усилиях по пониманию эволюции Вселенной.

В будущем, более мощное оборудование позволит проводить более масштабные и точные исследования. Только через них мы сможем приблизиться к ответам на эти захватывающие проблемы.