Новый метод борьбы с детским ожирением: эффективная терапия от специалистов СГМУ

Предложено лечить ожирение, воздействуя на мозг

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Ожирение распространяется в обществе как настоящая эпидемия, затрагивая различные возрастные группы, включая детей.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали оригинальный подход к лечению ожирения у детей, используя технологию электромагнитного воздействия на мозговые процессы.

Исследование, проведенное университетом, показало высокие результаты от применения транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) в сочетании с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС). У мальчиков, страдающих от ожирения, была достигнута нормализация уровня гормонов, включая тестостерон и β-эндорфин.

Также было замечено снижение уровня других гормонов, что привело к уменьшению аппетита и веса.

Проблема ожирения частично обусловлена современным образом жизни с его высоким потреблением глюкозы и недостатком физической активности. Медицина признает ожирение как болезнь, требующую изменения в питании и образе жизни.

Специалисты из Саратова считают, что изменение рациона и образа жизни недостаточно для решения проблемы. Они предлагают внедрять аппаратные методы в лечебный процесс, такие как транскраниальная магнитотерапия и транскраниальная электростимуляция.

Это может значительно помочь в управлении аппетитом и общей нормализации пищевого поведения.

Предложенная учеными неинвазивная стимуляция головного мозга основана на создании переменного магнитного поля в сочетании с электростимуляцией при помощи специальных аппаратов, разработанных совместно с местным саратовским производителем.