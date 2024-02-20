Революционное открытие в астрофизике: новые данные о плотности Вселенной ставят под сомнение стандартную модель

Новые исследования вызвали сомнения в Стандартной модели образования Вселенной

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавняя статья, опубликованная в журнале Physical Review D, вызвала значительный интерес в астрофизическом сообществе, поскольку она подвергла сомнению Стандартную космологическую модель Вселенной, которая долгое время считалась основой нашего понимания космоса.

Фото: openverse by NASA Hubble is licensed under CC BY

Основной акцент был сделан на параметре S8, который определяет плотность Вселенной. Этот параметр оказывает влияние на скорость расширения космоса и имеет важное значение для оценки его структуры и эволюции.

Ранее предполагалось, что значение S8 составляет 0,83, что указывает на относительно высокую плотность Вселенной. Однако новое исследование, проведенное международной группой ученых, предлагает значение 0,776. Это расхождение ставит под вопрос прежние представления о плотности Вселенной и может потенциально подорвать Стандартную космологическую модель.

Майкл Штраус, один из ведущих исследователей из Принстонского университета, отмечает, что результаты исследования не делают Стандартную модель абсолютно ошибочной. Вероятность случайного отклонения составляет 1 к 20, что требует дальнейшей проверки.

Для более точного определения данных и разрешения возникших разногласий ученые намерены провести дополнительные исследования, используя мощные телескопы, чтобы подтвердить или опровергнуть эти новые оценки. Это будет ключевым шагом в понимании структуры и эволюции Вселенной, а также ее фундаментальных параметров.