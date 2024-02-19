Три конкурирующие теории происхождения жизни на Земле могут сочетаться друг с другом

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Из всех вопросов, над которыми ученые размышляют, одним из наиболее существенных является вопрос о происхождении жизни на Земле. Возникли ли основные компоненты жизни на самой Земле или же они пришли из космоса?

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Хотя существует множество теорий, они все базируются на нескольких ключевых предположениях. Вероятно, четыре основных строительных блока жизни не существовали, когда Земля образовалась около 4,6 миллиарда лет назад из раскаленного шара газа, пыли и магмы.

Три основных теории заключаются в следующем: жизнь возникла из элементов и газов, присутствовавших в ранних океанах и морях Земли; метеориты привнесли живые организмы на Землю; метеориты доставили только основные химические компоненты жизни, но не жизнь саму по себе.

Эксперты в области астробиологии и аналитической химии предполагают, что наиболее вероятным объяснением является комбинация первой и третьей теорий. Согласно их мнению, строительные блоки жизни были доставлены на Землю метеоритами и способствовали началу жизни в ранних водах озер и морей.

Три основные теории происхождения жизни расходятся в основном вопросе: откуда произошли эти вещества и как они начали процесс, который привел к полному оживлению Земли, от дна океана до вершин гор?

Неудивительно, что на этот вопрос так сложно ответить.

Исследователи, посвятившие свою жизнь изучению основ химии жизни, склоняются к мысли, что ответ, вероятно, заключается в сочетании этих теорий. Теория "первичного супа", впервые предложенная астрономами в 1920-х годах, предполагает, что химические компоненты жизни сформировались в ранних водах Земли из основных газов и металлов.

Некоторые мощные источники энергии, такие как молнии, могли спровоцировать образование аминокислот — строительных блоков белков.