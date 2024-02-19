Марсианские минералы: ключ к тайнам жизни под поверхностью

Ученые из Университета Род-Айленда (США) сообщили о обнаружении на Марсе минералов, которые могут свидетельствовать о потенциальном существовании жизни в подповерхностных слоях планеты. Исследователи представили список таких минералов, которые могут играть ключевую роль в реакциях между водой и породами на поверхности Марса.
Согласно сообщению на портале MDPI, с использованием программного обеспечения Geochemist's Workbench Ver. 12.0 ученые провели моделирование реакций марсианских метеоритов, составов магматических пород в кратере Джезеро, а также композиций различных типов марсианской воды (соленой, щелочной).
В рамках исследования были также проанализированы твердые составы метеоритов ALH 77005, Нахлы и Чассиньи, а также образцы горных пород, собранные марсоходом Mars 2020 Perseverance — Мааз и Сейта.
Результаты моделирования выявили шесть потенциальных типов подземных вод на Марсе и их физико-химические характеристики при условиях, подобных приповерхностным на этой планете.
В большинстве реакций преобладали слоистые силикаты, такие как минералы серпентиновой группы, что считается важным фактором для возможного существования источников энергии для микробной жизни.
Эти результаты имеют значительные экологические последствия, включая изменения в pH, электродной активности и проводимости в реакционной среде.
Исследование также показало, что минералы, ассоциированные с метеоритом Чассиньи, могут обеспечить более благоприятные условия для жизни с астробиологической точки зрения.
Формирование таких минералов, как серпентин и сапонит, соответствует геологическим данным, полученным от спектральных измерений CRISM, и указывает на недавнее образование H2 и CH4. Это подтверждает гипотезу о наличии стабильных источников энергии для микробной жизни на Марсе.
Будущие исследования будут направлены на использование этих минеральных индикаторов для анализа геологических слоев Марса и определения мест для будущих астробиологических исследований с целью лучшего понимания возможности существования жизни в прошлом на этой планете.
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