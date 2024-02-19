Сплетни в обществе: исследование Оксфордских ученых разрушает стереотипы

Социологи выявили, что мужчины сплетничают больше женщин

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Оксфорда провели исследование, посвященное анализу сплетен, результаты которого были опубликованы на портале The Lancet. Их изыскания охватили различные аспекты этого явления.

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Более пятисот добровольцев приняли участие в этом исследовании, выявив, что сплетни далеко не редкость. Около 14% всех разговоров участников были связаны со сплетнями, что составляет почти час ежедневно. Интересно, что как мужчины, так и женщины обсуждали жизнь других.

Ученые уточнили, что стереотип о том, что сплетни — это преимущественно женское явление, не соответствует действительности. На самом деле, мужчины чаще обсуждали других, хотя у женщин сплетни чаще имели эмоциональную окраску. 75% всех сплетен были нейтральными, но оставшиеся 25% имели эмоциональный оттенок, причем с негативным в два раза чаще.

Социально-экономический статус или возраст не оказывают влияния на частоту сплетен. Люди с разным уровнем дохода равномерно участвовали в сплетнях, но молодежь проявляла к этому больший интерес, чем пожилые люди.

В итоге исследования было сделано важное заключение: сплетни — это не только социальное явление, но и важная составляющая общения и формирования доверительных отношений. Женщины чаще обсуждают социальные вопросы друг с другом, что может способствовать укреплению общественных связей.