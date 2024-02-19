Белок из растений: новая альтернатива для спортсменов и фитнес-энтузиастов

Исследование, проведенное учеными из Университета Эксетера в Великобритании, направлено на проверку возможности растительного белка обеспечить организм так же, как животный.
Согласно публикации в The Journal of Nutrition, исследователи выявили и представили источники доступного и качественного белка растительного происхождения.
Белок животного происхождения широко известен как стимулятор роста и поддержания мышечной массы, работающий как во время активности, так и в состоянии покоя.
Однако существовали сомнения относительно того, может ли растительный белок стать полноценной альтернативой животному, получаемому из мяса, молочной продукции и яиц.
Для проведения эксперимента было привлечено 18 мужчин и 18 женщин. Они прошли комплексное обследование по ряду показателей здоровья до и после выполнения физических упражнений, а также до и после употребления белка.
Участников разделили на три группы: одной группе давали напиток из спирулины, участникам второй группы — водоросли хлореллы, а третьей группе включили в рацион микопротеин, белок из грибов.
Результаты показали, что все три источника принимают участие в процессе формирования миофибрилярного белка в мышечной ткани, примерно так же, как это происходит при употреблении животного белка. Однако наиболее эффективным оказался прием спирулины, который способствует более быстрому росту концентрации аминокислот в крови.
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