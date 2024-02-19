Квантовая телепортация изображений: революционный прорыв ученых

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Витватерсранда в Южной Африке и Института фотоники в Испании успешно продемонстрировали передачу изображений с применением квантовой связи. Они осуществили "телепортацию" изображений через сеть, избегая физической передачи самих данных.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как сообщает издание The Sun, обычно квантовая физика используется для передачи информации в форме битов, представляющих собой единицы и нули. Однако ученые расширили возможности этой технологии, применив квантовую оптику для передачи сложных данных, таких как отпечатки пальцев или изображения лиц. Они разработали специальную конфигурацию, вдохновленную концепцией телепортации, что позволяет передавать информацию без фактического перемещения данных по каналу связи.

Исследователи выделяют перспективы использования данной технологии в финансовой сфере, где клиенты могут отправлять свои отпечатки пальцев без риска перехвата данных злоумышленниками. Это открывает новые возможности для более безопасной передачи чувствительной информации в различных областях, где защита данных играет важную роль.