Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы застряли на острове Хайнань и в городе Харбин из-за резкого роста цен на авиабилеты
Испанские СМИ сообщили об убийстве российского пилота угнавшего Ми-8 на Украину
Рецепт салата с помело
Нотариус призвал заверять договор найма, чтобы не остаться на улице
Остеопат Кодл заявил, что для избежания инфекций и экземы следует менять нижнее белье ежедневно
Футболист Нигматуллин рассказал, во сколько ему обходится жизнь в Москве и Майами
Почему кошки спят свернувшись в клубок: научное объяснение
Политолог Колчин: Cитуация, которая складывается на фронте, делает возможной победу ВС РФ в этом году
Как вырастить сладкую свёклу

Квантовая телепортация изображений: революционный прорыв ученых

1:07
Наука

Исследователи из Университета Витватерсранда в Южной Африке и Института фотоники в Испании успешно продемонстрировали передачу изображений с применением квантовой связи. Они осуществили "телепортацию" изображений через сеть, избегая физической передачи самих данных.

Квантовая телепортация изображений: революционный прорыв ученых
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как сообщает издание The Sun, обычно квантовая физика используется для передачи информации в форме битов, представляющих собой единицы и нули. Однако ученые расширили возможности этой технологии, применив квантовую оптику для передачи сложных данных, таких как отпечатки пальцев или изображения лиц. Они разработали специальную конфигурацию, вдохновленную концепцией телепортации, что позволяет передавать информацию без фактического перемещения данных по каналу связи.

Исследователи выделяют перспективы использования данной технологии в финансовой сфере, где клиенты могут отправлять свои отпечатки пальцев без риска перехвата данных злоумышленниками. Это открывает новые возможности для более безопасной передачи чувствительной информации в различных областях, где защита данных играет важную роль.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Последние материалы
Почему кошки спят свернувшись в клубок: научное объяснение
Политолог Колчин: Cитуация, которая складывается на фронте, делает возможной победу ВС РФ в этом году
Как вырастить сладкую свёклу
Беларусь: административная ответственность за "чайлдфри"
Липецкий суд национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежавшую Петру Порошенко
Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию
Советник главы ДНР Ян Гагин: Позиции ВСУ могут посыпаться как домино после потери Авдеевки
На Украине рассказали о новой тактике рассказали о новой тактике ВС России
bioRxiv: черви A.sudhausi способны отращивать новый рот и поедать себе подобных
Польша: охотники поддержат протесты фермеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников