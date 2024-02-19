Россия обогнала США в ядерной энергетике: в Росатоме объяснили, в чём именно

Россия вышла в мировые лидеры по созданию АЭС малой мощности, отрапортовал глава Росатома Алексей Лихачёв в интервью журналу "Эксперт".
Малая атомная энергетика — это сейчас самое перспективное направление, убеждён гендиректор госкорпорации.
По его словам, над подобными проектами работают несколько стран, но ни один из них не продвинулся дальше стадии лицензирования. В России же ещё с советских времён работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности, есть единственная в мире плавучая малая АЭС в Певеке, строится малая АЭС в Якутии, планируется микромощная (до 10 МВт) станция по проекту "Шельф-М" для разработки месторождения золота "Совиное" на Чукотке.
"Россия на этом пути продвинулась дальше всех", — резюмировал Лихачёв.
По его мнению, считавшиеся авангардом атомной энергетики США заметно отстали в этом плане, хотя интерес у них есть.
"При этом мы видим, что, например, в США есть огромный интерес именно к малым модульным реакторам, в том числе со стороны частного бизнеса. И появление новых проектов — вопрос времени", — признал глава Росатома.
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