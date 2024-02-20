Не бойтесь лишний раз помыть руки: учёные опровергли популярный миф о возникновении аллергии у людей

Science Immunology: излишняя гигиена не провоцирует появление аллергии у людей

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое группой учёных из Каролинского института (Швеция) и Фрайбургского университета (Германия), оспорило гипотезу, которая утверждает, что чрезмерная гигиена влияет на распространение аллергий и аутоиммунных заболеваний в современном мире.

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В рамках эксперимента использовались две группы генетически идентичных лабораторных мышей. Одна группа выращивалась в условиях, приближённых к природным, с возможностью контакта с разнообразными микробами, в то время как другая группа была стерильной, не имея никаких микробных воздействий.

Исследователи обнаружили, что ранний контакт с микробами не предотвращает аллергических реакций у мышей, что противоречит ожиданиям, опирающимся на гигиеническую гипотезу. Хотя от мышей, выращенных в условиях, приближённых к природным, можно было ожидать, что их иммунная система будет лучше подготовлена к борьбе с аллергиями, результаты не подтвердили эту гипотезу, сообщает Science Immunology.

Учёные считают, что хотя чрезмерная гигиена может играть роль в развитии аллергий, она не является единственным или главным фактором. Другие возможные факторы, такие как жизнь в закрытых помещениях, низкая физическая активность и наличие химических загрязнителей в современной окружающей среде, также могут оказывать значительное влияние на здоровье и иммунную систему человека.