Этот метод от британского психолога поможет вам контролировать количество потребляемой пищи и сбросить вес

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Психолог Ричард Уайзман предложил менять руку во время еды для снижения веса

1:13
Наука

Профессор социальной психологии Ричард Уайзман из Великобритании предлагает инновационные подходы к контролю веса, отличные от традиционных методов.

Психолог Ричард Уайзман предложил менять руку во время еды для снижения веса
Фото: commons.wikimedia. org by pauk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Его идея заключается в том, чтобы изменить способ, которым мы едим, чтобы сделать процесс более осознанным. Он предлагает правшам есть левой рукой, а левшам — правой. Такой подход требует дополнительных усилий и делает процесс приёма пищи более медленным и внимательным, что может помочь людям быстрее почувствовать насыщение, сообщает Timesnewsuk.com.

Уайзман также рассматривает использование зеркала на кухне как средство контроля за рационом. Он ссылается на исследования своего коллеги Брэда Бушмана, который обнаружил, что наличие зеркала во время приема пищи способствует выбору более здоровых продуктов и более медленному потреблению еды.

Эти методы основаны на принципе осознанного питания, который подразумевает улучшенное внимание к процессу приема пищи и более осознанный выбор продуктов. Такие подходы могут помочь людям лучше контролировать свой рацион и улучшить свои пищевые привычки, что в конечном итоге может привести к снижению веса и улучшению общего состояния здоровья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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