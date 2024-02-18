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Гольфстрим на грани коллапса: что означает это для климата и планеты

На Земле может повториться ледниковый период, предупреждают ученые

Наука

Климатологи вновь выражают беспокойство, на этот раз в связи с высокой вероятностью наступления малого ледникового периода вследствие остановки Гольфстрима. Эта глобальная система переноса тепла в Атлантике уже неоднократно испытывала сбои в последние годы.

На Земле может повториться ледниковый период, предупреждают ученые
Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По информации Daily Mail, эксперты из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что вероятен коллапс Гольфстрима уже в ближайшие годы, с указанием даже на 2025 год.

Другие ученые, осознавая проблему, предпочитают более осторожные формулировки относительно временных рамок возможного климатического кризиса. Они указывают на таяние ледников, в частности Гренландии и других областей Северного полушария, как одну из основных причин беспокойства.

Это приводит к пресной воде в океане и снижению его температуры. Компьютерные модели показывают, что при текущих тенденциях Европа может потерять в среднем 1°C за десятилетие, а некоторые регионы могут столкнуться с понижением температуры более чем на 3°C. Прежде всего это затронет Европу, часть Азии и Северную Америку.

В то же время в южном полушарии произойдут обратные процессы: повышение температуры, засуха, дегидратация. Однако ученые предостерегают, что серьезные проблемы ожидают сельское хозяйство из-за недостатка продовольствия по всему миру.

Подобные климатические изменения уже имели место в истории Земли, в частности, около 12 тысяч лет назад, в конце тогдашнего ледникового периода. В то время Лаврентийский ледниковый щит, покрывавший современную территорию Канады, быстро таял.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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