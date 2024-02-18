Климатологи вновь выражают беспокойство, на этот раз в связи с высокой вероятностью наступления малого ледникового периода вследствие остановки Гольфстрима. Эта глобальная система переноса тепла в Атлантике уже неоднократно испытывала сбои в последние годы.
По информации Daily Mail, эксперты из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что вероятен коллапс Гольфстрима уже в ближайшие годы, с указанием даже на 2025 год.
Другие ученые, осознавая проблему, предпочитают более осторожные формулировки относительно временных рамок возможного климатического кризиса. Они указывают на таяние ледников, в частности Гренландии и других областей Северного полушария, как одну из основных причин беспокойства.
Это приводит к пресной воде в океане и снижению его температуры. Компьютерные модели показывают, что при текущих тенденциях Европа может потерять в среднем 1°C за десятилетие, а некоторые регионы могут столкнуться с понижением температуры более чем на 3°C. Прежде всего это затронет Европу, часть Азии и Северную Америку.
В то же время в южном полушарии произойдут обратные процессы: повышение температуры, засуха, дегидратация. Однако ученые предостерегают, что серьезные проблемы ожидают сельское хозяйство из-за недостатка продовольствия по всему миру.
Подобные климатические изменения уже имели место в истории Земли, в частности, около 12 тысяч лет назад, в конце тогдашнего ледникового периода. В то время Лаврентийский ледниковый щит, покрывавший современную территорию Канады, быстро таял.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.