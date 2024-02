Гольфстрим на грани коллапса: что означает это для климата и планеты

Климатологи вновь выражают беспокойство, на этот раз в связи с высокой вероятностью наступления малого ледникового периода вследствие остановки Гольфстрима. Эта глобальная система переноса тепла в Атлантике уже неоднократно испытывала сбои в последние годы.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0