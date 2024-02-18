Как личностные черты влияют на сон: новые открытия австрийских ученых

Исследование, проведенное специалистами из австрийского Медицинского университета Граца, привнесло новый свет в понимание важной взаимосвязи между качеством сна и индивидуальными чертами характера.
Согласно отчету, опубликованному в Frontiers in Psychology, ученые проанализировали данные 657 участников исследования, включая пациентов с психиатрическими диагнозами.
Результаты исследования показали, что проблемы с сном встречаются не только среди этой категории людей. Также было обнаружено значительное взаимосвязь между особенностями сна и индивидуальными чертами личности.
В частности, люди с наклонностью к нарциссизму, проявляющуюся в высокой самооценке и самовлюбленности, испытывали трудности с засыпанием и качеством сна. Подобные проблемы также отмечались у макиавеллистов, которые часто используют манипуляции для достижения своих целей.
Отдельное внимание ученые уделили личностям с психопатическими чертами, характеризующимися асоциальным поведением, эгоизмом и жестокостью. Эти психологические особенности существенно мешали засыпанию и качественному сну у их обладателей.
Хотя механизмы данной взаимосвязи до конца не выяснены, эксперты рекомендуют людям, сталкивающимся с проблемами сном, вызванными индивидуальными особенностями характера, обращаться за помощью к психологам и активно работать над коррекцией своего поведения и характера.
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