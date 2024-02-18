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Открытие галактики ZF-UDS-7329: новые горизонты в понимании космических процессов

Астрономы нашли галактику, опровергающую устоявшиеся представления

Наука

Группа ученых астрономов из Swinburne University of Technology в Австралии объявила о захватывающем открытии: им удалось обнаружить галактику, которая ставит под сомнение устоявшуюся теорию формирования галактик. Их открытие было опубликовано на сайте Nature.

Астрономы нашли галактику, опровергающую устоявшиеся представления
Фото: openverse by NASA Hubble is licensed under CC BY

По словам исследователей, в астрофизике широко распространено представление о том, что галактики формируются путем постепенной аккумуляции барионов (обычной материи) и образования гало из холодной темной материи. Однако новая галактика, обозначенная как ZF-UDS-7329, выходит за пределы этой теории.

Ученые обнаружили ZF-UDS-7329 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба и провели спектроскопические исследования. Оказалось, что эта галактика имеет красное смещение 3,205 ± 0,005, что свидетельствует о ее древности. Спектральные данные говорят о том, что в этой галактике преобладают характеристики, типичные для гораздо более древних звездных образований.

По оценкам астрономов, звезды в этой галактике сформировались примерно на 1,5 миллиарда лет раньше, чем предполагалось. Это произошло в период, когда по обычным моделям еще не должно было быть достаточно собрано гало темной материи. Это открытие ставит под сомнение наше понимание о существовании ранних популяций галактик и подчеркивает возможные пробелы в наших знаниях о процессах формирования галактик и природе темной материи.

Это открытие заставляет астрономов пересмотреть установленные представления о ранней вселенной и подчеркивает важность дальнейших наблюдений и исследований для более глубокого понимания космических процессов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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