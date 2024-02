Открытие галактики ZF-UDS-7329: новые горизонты в понимании космических процессов

Группа ученых астрономов из Swinburne University of Technology в Австралии объявила о захватывающем открытии: им удалось обнаружить галактику, которая ставит под сомнение устоявшуюся теорию формирования галактик. Их открытие было опубликовано на сайте Nature.

Фото: openverse by NASA Hubble is licensed under CC BY