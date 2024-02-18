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Раскрытие тайн ядерной фрагментации и формирование новых элементов

Физики обнаружили совершенно новые изотопы тяжелых редкоземельных элементов

1:57
Наука

В ходе исторического эксперимента по фрагментации ядер тяжелых элементов были обнаружены ранее неизвестные соотношения частиц, составляющих атомные ядра. Опубликованный в журнале Physical Review Letters результат исследования, проведенного под руководством Олега Тарасова из Мичиганского государственного университета, раскрывает новые изотопы редкоземельных элементов тулия, иттербия и лютеция путем разрушения ядер платины.

Физики обнаружили совершенно новые изотопы тяжелых редкоземельных элементов
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Это важное открытие предоставляет ученым возможность глубже понять свойства ядер, обогащенных нейтронами, и процессы, лежащие в основе создания новых элементов при столкновениях нейтронных звезд. Кроме того, исследование подчеркивает значимость недавно построенной установки для пучков редких изотопов (FRIB) Мичиганского государственного университета, которая впервые была задействована в июне 2022 года.

Важно отметить, что не все варианты элементов имеют одинаковую структуру. Атомные ядра состоят из нуклонов - протонов и нейтронов, где количество протонов определяет атомный номер элемента, в то время как количество нейтронов может варьироваться, создавая различные изотопы.

Понимание этих изотопов и их характеристик играет ключевую роль в раскрытии процессов, лежащих в основе создания элементов во Вселенной, а также оценке их распространенности в пространстве и времени.

Для создания новых изотопов физики использовали изотоп платины с 120 нейтронами, 198 Pt, вместо стандартного изотопа с 117 нейтронами. Этот подход помог изменить способ фрагментации ядра.

С помощью ускорителя тяжелых ионов FRIB, лучи редких изотопов были нацелены на цель со скоростью, превышающей половину скорости света, что позволило физикам изучить полученные изотопы после их распада на более легкие ядра.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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