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Космическая пыль: не просто мусор, а носитель жизни в галактике

Жизнь может распространяться в космосе на крошечных невидимых частицах

2:17
Наука

Существует ли возможность появления жизни независимо на различных планетах галактики, или она передается из мира в мир? Или, возможно, происходит и то, и другое? Новое исследование предлагает один простой механизм распространения жизни: через космическую пыль.

Жизнь может распространяться в космосе на крошечных невидимых частицах
Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

В течение последних десятилетий ученые пришли к пониманию, что жизнь на Земле могла появиться очень рано. Земля возрастом около 4,53 миллиарда лет, и имеются данные, указывающие на существование простых форм жизни по крайней мере 3,5 миллиарда лет назад.

Некоторые исследования даже предполагают, что жизнь могла существовать на Земле всего лишь через 500 миллионов лет после ее образования и остывания. Эта жизнь, вероятно, была очень простой, но она, скорее всего, существовала.

Однако возможно, что жизнь зародилась не на Земле. Ученые задаются вопросом, было ли достаточно времени для ее самопроизвольного возникновения на ранней Земле.

Новое исследование рассматривает гипотезу о том, что космическая пыль может распространять жизнь по галактике с помощью панспермии. Идея не нова, но автор данного исследования пытается оценить, насколько быстро это могло произойти.

Исследование находится в стадии предварительной версии и еще не было опубликовано. Единственным автором является З. Н. Османов, преподаватель физического факультета Свободного университета Тбилиси в Грузии.

Несмотря на все размышления и исследования о происхождении жизни, мы все еще не знаем, как она возникла. У нас есть представление о том, какие условия могли бы способствовать ее появлению, но эта тайна хранится миллиардами лет.

"Ясно, что основная загадка состоит в происхождении жизни или абиогенезе, детали которого нам пока неизвестны", — пишет Османов.

Но как бы это ни было, оно началось. Оставив в стороне вопросы о начальной стадии жизни, Османов обращается к вопросу о том, как она могла бы распространяться.

"Предполагая, что частицы планетарной пыли могут покинуть гравитационное поле планеты, мы рассматриваем возможность выхода этих частиц из системы звезды под действием радиационного давления", — пишет Османов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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