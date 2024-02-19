Каннибализм процветает: этот червь обладает ужасной способностью к поеданию своих сородичей

bioRxiv: черви A.sudhausi способны отращивать новый рот и поедать себе подобных

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Института биологии развития Макса Планка в Германии, Университета Индианы в США и Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров в Японии провела исследование, выявившее удивительную особенность у нематоды Allodiplogaster sudhausi.

Фото: Openverse by Terasara is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот вид червяков, обитающий в почве, имеет способность превращать свой рот в орудие атаки на соседей, что вызывает удивление и интерес в научном сообществе.

Исследование демонстрирует, что у нематоды A.sudhausi существуют три различные формы рта, что связано с их диетой. Учёные провели эксперименты, культивируя червей на трех различных диетах: бактериальной, грибковой и нематодной, и обнаружили вариации в структуре рта в зависимости от этого, сообщает bioRxiv.

Однако наиболее удивительным результатом исследования стало то, что у нематоды A.sudhausi есть полная копия собственного генома, которая, как считают исследователи, придаёт им дополнительную гибкость в адаптации и эволюции. Благодаря генетическому анализу учёные смогли определить ген, ответственный за формирование опасного рта.

Однако до сих пор остается неясным, почему этот вид червяков проявляет подобное поведение. Предполагается, что причиной может быть стрессовая реакция на перенаселённость и голод, однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования. Всё это открывает новые перспективы для изучения эволюции и адаптации нематод к изменяющимся условиям окружающей среды.