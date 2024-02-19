Отсутствие мозга не мешает думать: эта медуза поразила ученых своими способностями к обучению

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Current Biology: кубомедуза Tripedalia Cysophora способна обучаться без центрального мозга

1:38
Наука

Исследование, проведенное на карибской кубомедузе Tripedalia Cysophora, раскрывает удивительные способности этого существа к обучению и адаптации, несмотря на отсутствие центрального мозга.

Current Biology: кубомедуза Tripedalia Cysophora способна обучаться без центрального мозга
Фото: Openverse by krokodiver is licensed under CC BY 2.0

Ученые из Фрибургского университета в Швейцарии провели ряд экспериментов, чтобы понять, как медузы способны ассоциировать зрительные сигналы с ощущением столкновения и использовать эту информацию для избегания опасных ситуаций.

Для этого исследователи создали в лаборатории практически естественную среду обитания для медуз, имитирующую их дикую среду обитания среди корней мангровых зарослей. В резервуарах с черно-белыми полосами медузы считали воду чистой, в то время как в резервуарах с серо-белыми полосами вода казалась им мутной. Изучение их поведения в таких условиях позволило исследователям выявить, что медузы способны учиться и корректировать свое поведение на основе визуальных впечатлений, сообщает Current Biology.

Дополнительно, исследователи провели анализ нервной активности медуз, препарируя их ропалии (специальные щупальца с глазами и нервными центрами) и изучая их реакцию на визуальные и электрические стимулы. Этот анализ позволил им понять, как медузы воспринимают окружающую среду и реагируют на различные внешние воздействия.

Хотя остаются открытыми многие вопросы о механизмах обработки информации и сохранении знаний у медуз, эти исследования открывают новые перспективы для понимания пластичности и поведенческих механизмов у животных с примитивной или недоразвитой нервной системой.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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