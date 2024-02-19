Биологи бьют тревогу: это удивительное растение может скоро покинуть Землю навсегда

Plants, People, Planet: роду растений Rafflesia угрожает полное исчезновение

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное международной группой биологов из Индонезии, Филиппин, Малайзии и Великобритании, выявило, что уникальный род растений Rafflesia с самыми крупными цветами на планете находится под угрозой исчезновения.

Фото: Openverse by Henrik Ishihara Globaljuggler is licensed under CC BY-SA 3.0

Раффлезия вызывает интерес специалистов как одна из самых значительных загадок ботаники. Это паразитическое растение, которое обитает в тропических джунглях ряда азиатских стран. Его жизненный цикл большую часть времени проходит незаметно, однако растение внезапно цветет, поражая своими огромными цветками, достигающими метров в диаметре и излучающими запах гниющего мяса для привлечения опылителей.

Исследование, опубликованное в журнале Plants, People, Planet, показало, что все 42 известных вида раффлезии находятся на грани исчезновения, с 25 видами в критической опасности, 15 под угрозой исчезновения и 2 уязвимых. Большинство мест их обитания подвергаются разрушению из-за сельского хозяйства и экспансии населения. Ученые предложили ряд мер по защите раффлезии, включая усиление защиты мест обитания, проведение экспедиций для исследования новых видов и разработку методов размножения в искусственной среде.

Некоторые успешные примеры, такие как размножение раффлезии в Ботаническом саду Богора и развитие экотуризма на Суматре, показывают, что участие властей и местного населения может способствовать сохранению этого уникального растения и его окружающей среды.