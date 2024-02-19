Останки весят всего 11 грамм: на Аляске обнаружен удивительный вид млекопитающих

Ученые США обнаружили останки млекопитающего Sikuomys mikros на Аляске

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках исследования на территории нынешней Аляски был обнаружен новый вид млекопитающих, Sikuomys mikros, привлекающий внимание своим миниатюрным размером и интересной адаптацией к арктическим условиям.

Фото: Openverse by Trodel is licensed under CC BY 2.0

Останки этого существа, весом около 11 граммов, были найдены в формации Принс-Крик, которая славится своим богатством окаменелостей динозавров.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере провели детальное описание нового вида, опираясь на анализ его зубов. Удивительно, что обнаруженные окаменелости представляли собой только зубы, без других костей скелета.

В то время как родственники Sikuomys mikros были крупнее и обитали в более теплых регионах, это млекопитающее является примером уникальной адаптации к холодным условиям. Это открытие демонстрирует, что маленький размер мог быть эволюционной стратегией, возможно, из-за меньшего потребления пищи, сообщает Journal of Systematic Palaeontology.

Это открытие имеет значительное значение, расширяя наше понимание о том, какие виды животных находились в арктической зоне и как они адаптировались к жизни в таких суровых условиях. Кроме того, оно подчеркивает разнообразие экосистем, существовавших миллионы лет назад, и предоставляет ценные данные для изучения процессов эволюции в течение долгого времени.