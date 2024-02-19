Новый шанс найти жизнь в космосе: новые данные телескопа Джеймса Уэбба поразили ученых

Ученые, используя телескоп Джеймса Уэбба, обнаружили углекислый газ на спутнике Юпитера

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Свежие открытия, сделанные с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба, расширяют наши представления о возможности обитания жизни в космосе.

Фото: Openverse by International Gemini Observatory Jon Lomberg is licensed under CC BY 4.0

На этот раз в центр внимания попал углекислый газ, обнаруженный на спутнике Юпитера, Европе, происходящий из океана, скрытого под толстым слоем льда. Этот газ, как известно, является одним из основных строительных блоков для жизни.

Анализ данных показал, что наибольшее количество углекислого газа наблюдается в регионе Тара, известном как "территория хаоса". Этот район характеризуется разнообразными рельефными формами, включая неровные хребты и трещины, простирающиеся на протяжении 1800 километров. Ученые предполагают, что нестабильность поверхности может быть вызвана поднятием теплой воды из океана, которая растапливает поверхностный лед, который затем замерзает, образуя новые формы рельефа, сообщает science.org.

Дополнительное исследование показало, что углерод, необходимый для образования углекислого газа, вероятно, поступает из недр внутреннего океана. Это подтверждается обнаружением поваренной соли в регионе Тара. Эти уникальные характеристики делают этот регион еще более интересным для изучения и понимания.

Чтобы расширить наши знания о Европе и ее загадочном океане, в планах на ближайшее будущее две крупные космические миссии, направленные на более детальное исследование этого уникального спутника Юпитера.