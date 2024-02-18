Потеряли почти 30% своих генов: что заставило этих растений-паразитов избавиться от части ДНК?

Китайские ученые обнаружили, что голопаразиты потеряли до трети своих генов в ходе эволюции

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Государственной ключевой лаборатории сельскохозяйственной геномики в Китае, совместно с коллегами, провели исследование уникальных растений-паразитов, принадлежащих к семейству баланофоровых.

Фото: Openverse by Yuliya Krasylenko is licensed under CC BY 4.0

Эти растения вызывают особый интерес своей способностью паразитировать на других растениях, образуя грибовидные структуры на поверхности и специальные клубни под землей.

Одним из ключевых результатов исследования стало обнаружение значительного сокращения генома у этих растений-паразитов. Исследователи выяснили, что эти голопаразиты потеряли до трети своих генов, однако приобрели уникальные адаптации, такие как способность "убеждать" хозяев прорастать в их "плоть" и создавать общие органы. Этот процесс приводит к формированию клубней, которые, в свою очередь, становятся "химерой" — совместным органом, содержащим ткани как хозяина, так и паразита, сообщает Nature Plants.

Подробный анализ геномов различных видов растений-паразитов показал, что у них произошли существенные потери генов, связанных с такими важными процессами, как фотосинтез, развитие корней, поглощение азота и регуляция цветения. Кроме того, исследование выявило у обоих видов растений потерю генов, ответственных за синтез гормона АВА (абсцизовой кислоты).

Это исследование подчеркивает удивительные адаптации паразитических растений и их способность к оптимизации генома для эффективного паразитизма. Полученные результаты могут значительно расширить наше понимание эволюционных механизмов, лежащих в основе взаимодействия паразитов и их хозяев.