Их любят все: названа научная причина большой симпатии людей к маленьким бульдогам

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Венгерские ученые обнаружили способность бульдогов располагать к себе людей

1:50
Наука

Исследование, проведенное учеными из Будапештского университета, представляет значимые выводы о поведении собак различных пород, особенностях их взаимодействия с окружающей средой и владельцами.

Венгерские ученые обнаружили способность бульдогов располагать к себе людей
Фото: Openverse by Amber Rosenbaugh is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперимент состоял из сравнения поведения двух типов собак: с плоскими мордами (бульдогов) и с мордами средней длины (муди). Участники эксперимента подвергались испытанию, в ходе которого им предлагалось открыть коробки с едой различными способами.

Результаты показали, что собаки с мордами средней длины (муди) проявляли более высокую активность и успешность в выполнении поставленных задач, открывая коробки на 93% чаще, чем бульдоги. Они также справлялись с заданием быстрее, демонстрируя эффективность и навыки самостоятельного решения проблем.

Вместе с тем, бульдоги, хоть и проявляли некоторую неуверенность в выполнении задания, оказывались внимательнее к человеку. В отличие от муди, которые сосредотачивались на задаче, бульдоги чаще обращали внимание на владельцев, что могло толковаться как запрос на помощь или поддержку. Такое поведение чаще вызывало реакцию у владельцев и укрепляло социальные связи между ними и их питомцами, сообщает Scientific Reports.

Исследователи также отметили, что характеристики "похожести на младенцев" у собак с плоскими мордами могут усиливаться и в поведении, не только во внешности. Это может вызывать у владельцев чувство заботы и ответственности, что влияет на их отношения с животными.

Хотя наблюдаемые в эксперименте особенности поведения собак с плоскими мордами могут быть как результатом генетических особенностей, так и воздействия среды и воспитания со стороны владельцев, это исследование подчеркивает важность понимания взаимодействия между человеком и животным для формирования гармоничных отношений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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