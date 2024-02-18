Исследование, проведенное группой ученых из различных университетов Германии и Швейцарии, представляет интересные выводы о "траектории счастья" в течение жизни.
Авторы исследования проанализировали огромный объем данных, собранных в рамках долгосрочных исследований, в которых участвовали более 460 тысяч человек.
По результатам анализа выяснилось, что пик удовлетворенности жизнью приходится на 9-летний возраст. Затем к 16 годам это ощущение снижается, но после этого постепенно возрастает до 70 лет, а затем снова падает, особенно сильно после 96 лет. Ученые объясняют снижение уровня счастья в подростковом возрасте физиологическими и социальными изменениями, которые происходят в этот период, сообщает Psychological Bulletin.
Также исследование выявило, что эмоциональное состояние меняется в течение жизни. Начиная с 9 лет, хорошее настроение становится все реже и реже встречаемым до 94 лет. В то же время, плохое настроение проявляется сильнее в период с 9 до 22 лет, затем снижается до 60 лет и снова начинает расти.
Интересно, что в глубокой старости уменьшение уровня счастья может быть связано с физической немощью, болезнями и одиночеством, особенно учитывая, что многие ровесники уже ушли из жизни.
Эти результаты подчеркивают важность понимания динамики чувства счастья на протяжении всей жизни и могут иметь значительное значение для разработки мер по улучшению качества жизни людей в различных возрастных группах.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.