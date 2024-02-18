Исследование ученых из Бристольского университета представляет мрачный прогноз для будущего Земли.
Они предсказывают, что из-за глобального потепления климата, которое будет продолжаться в течение ближайших 250 миллионов лет, все пять континентов Земли сольются в один суперконтинент, названный Пангеей Ультима.
Этот суперконтинент будет характеризоваться крайне высокими температурами воздуха, достигающими +40-50 °C, и даже выше, с дневными пиками до +70 °C. В сочетании с высокой влажностью и высоким уровнем диоксида углерода в атмосфере, эти условия сделают большую часть земли непригодной для жизни.
Ученые предполагают, что такие экстремальные условия окружающей среды приведут к вымиранию большинства млекопитающих, включая людей. Млекопитающие, как и любые другие живые организмы, имеют ограниченную способность адаптироваться к экстремальным изменениям климата, особенно к длительной и интенсивной жаре. В этих условиях они столкнутся с проблемами голода, жажды и перегрева, что приведет к их вымиранию, сообщает Nature Geoscience.
Таким образом, по мнению ученых, когда Пангея Ультима сформируется, лишь 8-16% площади суши на Земле могут остаться подходящими для жизни млекопитающих. Этот прогноз подчеркивает серьезность изменений климата и необходимость принятия срочных мер по его смягчению и адаптации.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.