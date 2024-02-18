Температура будет достигать +70 °C: назван срок вымирания всех млекопитающих, включая человека

Британские ученые назвала 250 миллионов лет сроком вымирания млекопитающих

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ученых из Бристольского университета представляет мрачный прогноз для будущего Земли.

Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

Они предсказывают, что из-за глобального потепления климата, которое будет продолжаться в течение ближайших 250 миллионов лет, все пять континентов Земли сольются в один суперконтинент, названный Пангеей Ультима.

Этот суперконтинент будет характеризоваться крайне высокими температурами воздуха, достигающими +40-50 °C, и даже выше, с дневными пиками до +70 °C. В сочетании с высокой влажностью и высоким уровнем диоксида углерода в атмосфере, эти условия сделают большую часть земли непригодной для жизни.

Ученые предполагают, что такие экстремальные условия окружающей среды приведут к вымиранию большинства млекопитающих, включая людей. Млекопитающие, как и любые другие живые организмы, имеют ограниченную способность адаптироваться к экстремальным изменениям климата, особенно к длительной и интенсивной жаре. В этих условиях они столкнутся с проблемами голода, жажды и перегрева, что приведет к их вымиранию, сообщает Nature Geoscience.

Таким образом, по мнению ученых, когда Пангея Ультима сформируется, лишь 8-16% площади суши на Земле могут остаться подходящими для жизни млекопитающих. Этот прогноз подчеркивает серьезность изменений климата и необходимость принятия срочных мер по его смягчению и адаптации.