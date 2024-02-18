Эта игра поможет вам снизить тревожность и убрать из головы навязчивые мысли

National Geographic: игра "Тетрис" помогает снизить тревожность и стресс

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное под руководством психолога Эмили Холмс из Уппсальского университета, обнаружило, что компьютерная игра-головоломка "Тетрис" может эффективно помогать людям, страдающим тревожными навязчивыми воспоминаниями, связанными с травматическими событиями.

Фото: Openverse by Anton Novoselov is licensed under CC BY 2.0

Эксперименты были проведены с медицинским персоналом, в том числе медсестрами, работавшими "на передовой" в интенсивных отделениях во время пандемии COVID-19.

Участники, которые играли в "Тетрис" в течение 10-20 минут после концентрации на травматических воспоминаниях, сообщили об уменьшении негативных эмоций и стресса, а также о более легком переживании травматических событий.

Эксперты предполагают, что успешность "Тетриса" в снижении тревожных воспоминаний связана с его способностью предоставлять мозгу альтернативный стимул и отвлекать его от негативных мыслей. Результаты исследования подтверждают, что игра в "Тетрис" может быть полезным инструментом для помощи людям, страдающим от посттравматического стрессового расстройства и других связанных с ними проблем психического здоровья, сообщает National Geographic.

Кроме того, исследование подчеркивает важность повторяемости и методичности в проведении подобных интервенций, а также предлагает перспективы использования других задач с высокими требованиями к визуализации, таких как рисование, паззлы и мозаики, для помощи в снижении тревожных воспоминаний у людей с посттравматическим стрессовым расстройством.