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До 100 тысяч вспышек в год: названа новая причина этого явления в атмосфере Венеры

Ученые США назвали метеоры причиной многократных вспышек в атмосфере Венеры

1:35
Наука

Группа астрофизиков из Университета штата Аризона опубликовала исследование, которое пересматривает принятые представления о природе вспышек света в атмосфере Венеры.

Ученые США назвали метеоры причиной многократных вспышек в атмосфере Венеры
Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Вместо традиционной гипотезы о возникновении вспышек из-за молний, ученые предлагают новое объяснение: метеоры, проникающие сквозь атмосферу планеты.

Для подтверждения этой гипотезы исследователи проанализировали данные, собранные двумя мощными телескопами — американским "Маунт Бигелоу", расположенным в штате Аризона, и японским орбитальным телескопом "Акацуки".

Результаты анализа показали удивительное совпадение между количеством зарегистрированных вспышек и числом метеоров, пересекающих орбиту Венеры. Каждый год в атмосфере планеты происходит от 10 тысяч до 100 тысяч вспышек, которые, как оказалось, обусловлены прохождением метеоров. Это явление может показаться необычным, учитывая частоту метеоров, но для Венеры оно является нормой. Планета имеет отличную от Земли атмосферу и более близкую к Солнцу орбиту, что способствует более частому прохождению метеоров через ее атмосферу, а также создает более яркие вспышки, сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.

Этот вывод имеет важное значение для будущих космических миссий на Венеру. Подтверждение новой гипотезы предоставляет более безопасный и предсказуемый маршрут для спускаемых аппаратов через атмосферу планеты, в отличие от ранее предполагаемых опасностей, связанных с электрическими разрядами и грозовыми облаками.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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