Дело не только во сне: названа неочевидная причина хронической усталости

Молекулярный биолог из Корнеллского университета Морин Хансон представляет новые доказательства, указывающие на вирусную природу синдрома хронической усталости (СХУ) и связь между этим заболеванием и инфекциями.
Она обнаружила, что большое число случаев СХУ представляют собой массовые вспышки, которые вызваны различными инфекциями. Несмотря на это, многие врачи склонны относить усталость пациентов к недавнему стрессу, игнорируя связь с предшествующими инфекциями.
Пандемия COVID-19 привела к пересмотру этой точки зрения, поскольку многие выжившие отмечают продолжающиеся симптомы усталости и слабости даже после выздоровления от вируса. Хансон утверждает, что коронавирус SARS-CoV-2 подчеркнул способность РНК-вирусов оставаться в организме после официального выздоровления, что может быть ключевым фактором в развитии СХУ.
Она также предполагает, что энтеровирусы, вирус Эпштейна — Барр и вирусы герпеса человека могут быть ответственными за развитие СХУ у некоторых пациентов. Эти вирусы способны длительное время скрываться в организме, активируясь после стресса или других болезней, сообщает Science Alert.
Хансон призывает использовать современные методы, такие как генетические исследования, для точного определения вирусной природы СХУ и разработки эффективных противовирусных терапий.
Ее исследования открывают перспективу более глубокого понимания механизмов развития СХУ и поиска новых подходов к лечению этого тяжелого заболевания, которое оказывает значительное воздействие на качество жизни пациентов.
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