Дело не только во сне: названа неочевидная причина хронической усталости

Science Alert: причиной хронической усталости может быть вирусная инфекция

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Молекулярный биолог из Корнеллского университета Морин Хансон представляет новые доказательства, указывающие на вирусную природу синдрома хронической усталости (СХУ) и связь между этим заболеванием и инфекциями.

Фото: Openverse by COPPARIS2015 is licensed under CC0 1.0

Она обнаружила, что большое число случаев СХУ представляют собой массовые вспышки, которые вызваны различными инфекциями. Несмотря на это, многие врачи склонны относить усталость пациентов к недавнему стрессу, игнорируя связь с предшествующими инфекциями.

Пандемия COVID-19 привела к пересмотру этой точки зрения, поскольку многие выжившие отмечают продолжающиеся симптомы усталости и слабости даже после выздоровления от вируса. Хансон утверждает, что коронавирус SARS-CoV-2 подчеркнул способность РНК-вирусов оставаться в организме после официального выздоровления, что может быть ключевым фактором в развитии СХУ.

Она также предполагает, что энтеровирусы, вирус Эпштейна — Барр и вирусы герпеса человека могут быть ответственными за развитие СХУ у некоторых пациентов. Эти вирусы способны длительное время скрываться в организме, активируясь после стресса или других болезней, сообщает Science Alert.

Хансон призывает использовать современные методы, такие как генетические исследования, для точного определения вирусной природы СХУ и разработки эффективных противовирусных терапий.

Ее исследования открывают перспективу более глубокого понимания механизмов развития СХУ и поиска новых подходов к лечению этого тяжелого заболевания, которое оказывает значительное воздействие на качество жизни пациентов.