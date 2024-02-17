Вы можете подвергать себя опасности, не осознавая этого: обнаружен вред браслетов от умных часов

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Ученые США обнаружили опасность браслетов от умных часов для здоровья человека

1:28
Наука

Исследовательская группа из Атлантического университета Флориды провела комплексное тестирование смарт-часов и фитнес-браслетов с целью выявления наличия потенциально патогенных видов бактерий.

Ученые США обнаружили опасность браслетов от умных часов для здоровья человека
Фото: Wikipedia by Terminator216 is licensed under CC BY-SA 4.0

Результаты исследования показали, что удручающе высокий процент, а именно 95%, протестированных браслетов для умных часов были заражены бактериями, которые могут быть ответственны за различные заболевания, такие как пневмония и сальмонеллез.

Основываясь на анализе, проведенном исследователями, были выявлены значительные различия в количестве бактерий в зависимости от типа браслетов. Так, на поверхностях из резины и пластика было обнаружено наибольшее количество микроорганизмов. Это можно объяснить тем, что пористые и статические поверхности имеют свойство притягивать и обеспечивать условия для размножения бактерий. В отличие от этого, металлические браслеты, особенно те, которые изготовлены из золота или серебра, практически не содержали бактерий, вероятно, благодаря менее благоприятной среде для их жизнедеятельности, сообщает Advances in Infectious Assessments.

Исследование также обнаружило интересный факт: владельцы фитнес-браслетов часто пренебрегают регулярной дезинфекцией ремешков, несмотря на то, что носят их практически круглосуточно. Это может означать повышенный риск передачи бактерий и потенциальное увеличение вероятности заражения пользователя различными инфекционными заболеваниями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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