Был погребен 3000 лет назад: в Перу нашли гробницу таинственного шамана

Live Science: археологи обнаружили 3000-летнюю гробницу шамана в Перу

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

С 2005 года археологический памятник Пакопампа в Перу привлекает внимание ученых. Недавно здесь была обнаружена 3000-летняя гробница, содержащая останки шамана, который, как утверждается, принадлежал к элите общества.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Останки были обнаружены вместе с украшенной керамикой и печатями, изображающими ягуара, что свидетельствует о важности этого человека в древнем обществе.

Министерство культуры Перу указывает, что лицо найденного человека было покрыто красной киноварью, что является редким явлением, так как это вещество трудно добывать и требует специальных усилий для его доставки с горных регионов. Это указывает на его высокий статус в обществе.

Изображения, найденные в гробнице, показывают, что шаман обладал способностями манипулировать силами природы, такими как ягуары, змеи и хищные птицы. Его роль в обществе, скорее всего, была связана с консультированием и исцелением, сообщает Live Science.

Хотя радиоуглеродное датирование еще не было проведено, стиль артефактов соответствует дизайну ранее найденных артефактов в Пакопампа, что указывает на датировку около трех тысяч лет назад.

Некоторые ученые высказывают сомнения относительно того, был ли найденный человек шаманом, предполагая, что он мог быть членом ранней элиты. Однако, интерес к дальнейшему исследованию остается высоким, так как ученые стремятся определить пол, возраст и роль этого человека в древнем обществе Пакопампа.