Был погребен 3000 лет назад: в Перу нашли гробницу таинственного шамана

С 2005 года археологический памятник Пакопампа в Перу привлекает внимание ученых. Недавно здесь была обнаружена 3000-летняя гробница, содержащая останки шамана, который, как утверждается, принадлежал к элите общества.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .