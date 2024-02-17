Дело не в усталости: названа неочевидная причина проблем со сном

Австрийские ученые обнаружили склонность нарциссов к проблемам со сном

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Медицинского университета Граца в Австрии, проливает свет на важную связь между чертами характера и качеством сна.

Фото: Openverse by adamdachis is licensed under CC BY 2.0

Изучение 657 участников, включая тех, кто имеет психиатрические диагнозы, показало, что проблемы со сном не ограничиваются лишь этой категорией людей.

Например, нарциссы, с их повышенной самооценкой и склонностью к самовлюбленности, и макиавеллисты, которые умело манипулируют другими ради достижения своих целей, испытывали проблемы со сном. Психопатические черты, такие как асоциальное поведение, эгоизм и жестокость, также были ассоциированы с недостаточным сном, сообщает Frontiers in Psychology.

Хотя механизмы этой связи остаются не до конца понятыми, ученые предполагают, что консультации с психологом и работа над личностными чертами могут помочь улучшить качество сна, особенно у тех, кто обнаруживает черты темной триады.

Это исследование подчеркивает важность взаимосвязи между психологическими особенностями личности и физиологическими процессами, такими как сон, и указывает на необходимость комплексного подхода к проблемам сна.