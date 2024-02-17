Дело не в усталости: названа неочевидная причина проблем со сном

Исследование, проведенное учеными из Медицинского университета Граца в Австрии, проливает свет на важную связь между чертами характера и качеством сна.
Изучение 657 участников, включая тех, кто имеет психиатрические диагнозы, показало, что проблемы со сном не ограничиваются лишь этой категорией людей.
Например, нарциссы, с их повышенной самооценкой и склонностью к самовлюбленности, и макиавеллисты, которые умело манипулируют другими ради достижения своих целей, испытывали проблемы со сном. Психопатические черты, такие как асоциальное поведение, эгоизм и жестокость, также были ассоциированы с недостаточным сном, сообщает Frontiers in Psychology.
Хотя механизмы этой связи остаются не до конца понятыми, ученые предполагают, что консультации с психологом и работа над личностными чертами могут помочь улучшить качество сна, особенно у тех, кто обнаруживает черты темной триады.
Это исследование подчеркивает важность взаимосвязи между психологическими особенностями личности и физиологическими процессами, такими как сон, и указывает на необходимость комплексного подхода к проблемам сна.
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