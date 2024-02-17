Вы удивитесь, но это так: граф Дракула был вегетарианцем, но почему?

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Итальянские ученые выяснили, что граф Дракула питался растительной пищей

1:19
Наука

В августе 1475 года жители румынского города Сибиу получили загадочное письмо от лица, самоидентифицировавшегося как "принц Трансальпийских регионов", и подписавшегося как Влад Дракула.

Итальянские ученые выяснили, что граф Дракула питался растительной пищей
Фото: Openverse by Castles, Capes & Clones is licensed under CC BY-ND 2.0

Это послание вызвало волнение среди местных жителей, однако, кроме страха и недоумения, оно обратилось в предмет интереса для биоархеологов в наши дни.

Группа экспертов из Университета Катании решила провести анализ письма с использованием современных техник. Они извлекли из документа образцы крови, пота и слюны Влада Цепеша и подвергли их детальному анализу. Одним из важных открытий стало обнаружение отсутствия следов животного происхождения в этих образцах. Исследователи подтвердили, что содержание белков, обнаруженных в письме, исключительно растительного происхождения, сообщает The Times.

Это открытие позволило сделать предположение о возможных причинах перехода к растительной пище со стороны Влада Дракулы.

В XV веке в Европе царил холодный климат и нехватка продовольствия, что вынуждало людей искать альтернативные источники питания. Даже аристократы, по данным биоархеологов, были вынуждены ограничивать себя в рационе и предпочитать растительные продукты из-за острой нехватки мясной пищи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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