Вы удивитесь, но это так: граф Дракула был вегетарианцем, но почему?

В августе 1475 года жители румынского города Сибиу получили загадочное письмо от лица, самоидентифицировавшегося как "принц Трансальпийских регионов", и подписавшегося как Влад Дракула.
Это послание вызвало волнение среди местных жителей, однако, кроме страха и недоумения, оно обратилось в предмет интереса для биоархеологов в наши дни.
Группа экспертов из Университета Катании решила провести анализ письма с использованием современных техник. Они извлекли из документа образцы крови, пота и слюны Влада Цепеша и подвергли их детальному анализу. Одним из важных открытий стало обнаружение отсутствия следов животного происхождения в этих образцах. Исследователи подтвердили, что содержание белков, обнаруженных в письме, исключительно растительного происхождения, сообщает The Times.
Это открытие позволило сделать предположение о возможных причинах перехода к растительной пище со стороны Влада Дракулы.
В XV веке в Европе царил холодный климат и нехватка продовольствия, что вынуждало людей искать альтернативные источники питания. Даже аристократы, по данным биоархеологов, были вынуждены ограничивать себя в рационе и предпочитать растительные продукты из-за острой нехватки мясной пищи.
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