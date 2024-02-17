Не спешите выдавливать: названа неочевидная польза прыщей на коже человека

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Американские ученые обнаружили, что акне защищают кожу от вредных бактерий

1:42
Наука

Изучение влияния бактерий C.acnes на кожу раскрывает их значительную роль в поддержании ее здоровья.

Американские ученые обнаружили, что акне защищают кожу от вредных бактерий
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Недавние исследования, проведенные дерматологами из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показали, что эти бактерии не только связаны с возникновением акне, но и играют ключевую роль в естественных процессах поддержания кожного барьера.

Оказалось, что C.acnes стимулирует производство липидов, таких как церамиды, холестерин и триглицериды, которые являются неотъемлемой частью кожного барьера. Эти липиды играют критическую роль в защите кожи от внешних агентов и поддерживают ее увлажненность. Интересно, что бактерии C.acnes также способствуют выработке пропионовой кислоты, которая создает кислую среду на коже. Это препятствует росту патогенных бактерий, таких как стафилококки, и обеспечивает противомикробное действие, сообщает Science Advances.

Более того, исследования показали, что липиды, производимые после воздействия C.acnes или пропионовой кислоты, имеют противомикробное действие на саму C.acnes. Это указывает на то, что бактерии C.acnes играют важную роль в регуляции своего собственного присутствия на коже, а также способствуют общему балансу микробиомы кожи.

Таким образом, эти результаты подчеркивают не только связь между бактериями C.acnes и акне, но и их важную функцию в поддержании здоровья кожи в целом. Понимание этой роли может помочь в разработке новых стратегий лечения и ухода за кожей, учитывающих естественные процессы микробиомы кожи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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