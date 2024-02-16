Уникальная разработка: как AR-очки спасают жизни на передовой медицины

Российские ученые разработали технологию AR для нейрохирургических операций в экстренных условиях

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые совместно с Национальным медицинским исследовательским институтом нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко создали технологию дополненной реальности (AR) для проведения нейрохирургических операций в полевых условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Эта инновационная система включает в себя AR-очки и специальное программное обеспечение, позволяющее хирургам получать подсказки и консультации опытных коллег, особенно в ситуациях, когда операционный опыт недостаточен или доступ к специалистам ограничен. Об этом сообщает Известия.

Технология может быть особенно полезна в экстренных случаях, когда требуется быстрая медицинская помощь на удаленных территориях или в условиях военных действий. Она позволяет проводить операции с максимальной точностью и контролем, что способствует увеличению выживаемости пациентов.