Секреты ухода за наушниками, которые производители не расскажут. Придерживайтесь этих правил и ваша аппаратура прослужит вечно

Эксперт Муртазин назвал три привычки, которые вредят наушникам

0:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, высказал несколько важных советов по уходу за наушниками.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает сайт Москва 24, он предупредил о негативных последствиях, таких как потеря емкости аккумулятора из-за пребывания наушников на морозе, а также о возможности ухудшения работы из-за неправильной очистки и контакта с водой.

Эксперт подчеркнул, что наушники не рассчитаны на ремонт, и рекомендовал избегать экспозиции к экстремальным температурам и воде для сохранения их работоспособности.