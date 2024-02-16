Секреты ухода за наушниками, которые производители не расскажут. Придерживайтесь этих правил и ваша аппаратура прослужит вечно

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, высказал несколько важных советов по уходу за наушниками.
Как сообщает сайт Москва 24, он предупредил о негативных последствиях, таких как потеря емкости аккумулятора из-за пребывания наушников на морозе, а также о возможности ухудшения работы из-за неправильной очистки и контакта с водой.
Эксперт подчеркнул, что наушники не рассчитаны на ремонт, и рекомендовал избегать экспозиции к экстремальным температурам и воде для сохранения их работоспособности.
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